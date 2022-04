Fred PAWLOWSKI

Frédéric Pawlowski, 37 ans, directeur d'études, ornithologue et responsable du pôle "Avifaune" du bureau d'études ECO-MED (Ecologie et Médiation).

ECO-MED, basé à Marseille, est spécialisé dans l'expertise-conseils en environnement naturel, réalisant des expertises flore, faune (insectes, amphibiens, reptiles, poissons, oiseaux et mammifères, dont chiroptères).



Son domaine géographique d'intervention concerne la moitié sud de la France, la Corse, et l'international (Maghreb, Jordanie, Liban, Emirats).



Mes compétences :

Chef de projet

Photo