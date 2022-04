Fred PREMEL

Je dirige avec Christophe Bouffil la société Tita Productions, basée à Marseille.

C'est une société de rpoduction de films, pour le cinéma et la télévision. Nous produisons des films aux formats et aux genres très différents.

Récemment, "8 et des poussières" de Laurent Teyssier était pré-nommé au césar du meilleur court-métrage, et le film "El Velador" de Natalia Almada est dans la sélection 2011 de la Quinzaine des Réalisateurs.



Mes compétences :

Cinéma