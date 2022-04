Fred REILLIER

Mon agence s'appelle Lesmotspourleweb.



Mes spécialités : rédaction de contenus, architecture de l'information, ergonomie et expérience utilisateur, référencement, webmarketing.



Bref, tout ce qui touche au contenu, à la stratégie et à ce qui peut rendre un site Web efficace.



C'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon agence Lesmotspourleweb : créer un site Web, c'est avant tout mettre en place une stratégie de communication :



- coordonnée avec votre communication offline

- cohérente avec votre identité

- qui vous assure une présence efficace sur le Web, à travers votre site, mais aussi, lorsque c'est approprié sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés



Pour faciliter la vie de mes clients, je ne me contente pas de travailler sur leur communication en ligne, je me propose de les accompagner tout au long de leur projet web : conception, webdesign, développement, webmastering. Pour la plupart des projets que je réalise, j'utilise Drupal ou Wordpress, des outils vraiment souples qui permettent de réaliser des sites de qualité parfaite à un coût raisonnable.



Pour en savoir plus : http://www.lesmotspourleweb.com



Mes compétences :

Rédaction

Drupal

Wordpress

Analytics

SEO

Ergonomie

Internet

Rédacteur

Web

Statistiques