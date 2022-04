Fred SOUILLIEZ

Désireux de mettre à profit une expérience professionnelle aussi riche qu'intéressante, j'ai créé SSI ENGINEERING afin de répondre à une demande forte et croissante des ERP.

Notre savoir faire nous permet d'apporter une réponse professionnelle avec un tarif adapté.

Nous sommes une structure dynamique et réactive qui prend en charge la problématique des maintenances et audit de systèmes de détection incendie ainsi que la coordination SSI.

Notre but est véritablement d'apporter une solution particulièrement correcte à long terme pour tous nos clients.



Mes compétences :

Audit

Coordination

Coordination SSI

Maintenance

SSI