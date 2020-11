Olivier FOCQUENOEY

J'ai débuté ma carrière en tant que technicien en SSI dans les milieux de type ERP, suivi par de la mise en service, pour finir dans la gestion des risques incendie dans les milieux industriels. Je maîtrise la réglementation ERP et APSAD que j'intègre dans mon travail et des connaissances en HSE. Je maîtrise aussi les technologies contre la malveillance (Intrusion, Vidéo et Contrôle d’accès).



Mes compétences :

Électronique

Management

Préventionniste

Sécurité malveillance

Réglementation incendie

Analyse de risque

Chiffrage

Electrotechnique

Gestion de projet

Animation de formations

Ingénierie de formation

E-learning

Sécurité incendie