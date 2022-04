Dirigeant de Spirale signalétique depuis 1995,

Fred Verdon et son équipe mettes à votre disposition leurs expertise et savoir faire.

spécialisé dans la réalisation et intégration de la couche graphique "images et textes"

pour vos projets d'évènementiels, muséographie, PLV et toutes signalétiques globales.

proche des milieux artistiques nous assurons également des tirages numérique de hautes qualités à exposer.









Mes compétences :

Ponctualité et flexibilité

Expertise Professionnelle

Ecoute et disponibilité

Impression numérique