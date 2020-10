Expert en gestion de personnel et dans ses compétences liées, incluant l’emploi de professionnels et la collaboration avec les entreprises clientes et prospects ainsi que la formation.



Mes compétences :

Intérim

Gestion d'une équipe

Formation du personnel

Entretien de recrutement

Recrutement

Gestion des conflits

Communication

Formation de stagiaire

Gestion des compétences

Placement actif