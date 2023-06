Freddy BOHIC

Autodidacte dans les domaines techniques, mon dynamisme et mon esprit danalyse me permettent de répondre aux évènements majeurs avec calme et diligence. Gérant des équipes techniques pendant plus de 10 ans, je maitrise la gestion de projets et de services.



Mes compétences :

MySQL

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Active Directory

Microsoft Windows client

Climatisation

Management

Gestion de projet

Microsoft Windows Server

Plomberie

Sécurité incendie

Btp

Electricité

Sécurité au travail

Electronique