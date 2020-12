Freddy L. DURAN MARTINEZ

PhD. ingénieux, curieux et soucieux des enjeux du 21e siècle, je cherche à mimpliquer dans des projets qui visent à relever ces défis. Mon implication dans plusieurs grands programmes de R&D dans le domaine de l'Hydrogène et des Carburants Durables auprès de TOTAL, l'IFPEn et GRT gaz.



Mes travaux m'ont permis de consolider une double expertise en Expérimentation sur des pilotes d'échelles variées (organisation/planification/réalisation de test, analyse de résultats, troubleshooting...) ainsi qu'en Modélisation et Simulation numérique de Procédés physico-chimiques.



Je serais ravi dapprofondir avec vous sur la possible synergie entre mes compétences et vos besoins.