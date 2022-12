Freddy THIBAULT

14 ans d'expériences commerciales en B to B au sein des plus grands groupes internationaux (Peugeot, Lactalis, Akzonobel).



J'ai actuellement la responsabilité commerciale des régions Centre, Limousin, Poitou-Charentes et Paris Sud sur les ventes des produits peinture destinés au marché de la réparation automobile (marque SIKKENS, LESONAL).



Curieux et ouvert d'esprit, j'ai réalisé un tour du monde à travers 22 pays différents entre juin 2006 et juin 2007.



Accrocheur dans l'âme, impossible n'est pas Freddy.