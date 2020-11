Ingénieur de formation, j'ai une expérience de quinze années en tant que chef de projet et responsable d'affaires dans le secteur des systèmes d'information et des télécoms ; jai eu notamment loccasion de travailler pour Bouygues télécom, SFR, ORANGE, Alcatel et Huawei ou jai réalisé plusieurs programmes de déploiement télécoms ou logiciel. Mes domaines de compétences : radio 2G 3G 4G transmission et fibre FTTO FTTN FTTH.