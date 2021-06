Frederic ANDRES

Après une carrière de 23 ans dans l'Armée de Terre, essentiellement dans la gestion d'organisme de restauration,hôtellerie et loisirs, j'occupe actuellement le poste de chargé de clientèle au sein du groupe Maisons France Confort pour le département de l'Ariège.



Depuis 1919, date de création de l'entreprise, Maisons France Confort, s'est développé pour devenir aujourd'hui l'acteur principal de l'accession à la propriété en France.

Maisons France Confort se positionne comme la plus ancienne société de construction de maisons individuelles en France et le leader de ce secteur.



Faire construire sa maison est le rêve de 82% des français.

Face à une telle demande, il est important de savoir apporter une réponse de qualité, évolutive, qui sache tenir compte de plusieurs critères : la région, la situation familiale, le budget et aussi les goûts de chacun.

C'est ce que nous faisons chez Maisons France Confort depuis 5 générations, en phase avec l'environnement technique et économique et dans le respect des hommes.









