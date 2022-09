Frédéric ARIAS

Durant ma formation d'ingénieur en "Systèmes de Production et Gestion des Ressources", j'ai commencé à m'intéresser à la 3D, non pas du côté CAO tel que dispensé en cours mais plutôt du côté "ludique" et "esthétique".

C'est à cette époque que j'ai commencé la création d'un book sur divers projets "professionnels" auquel j'avais accès par le biais de bureaux d'études en génie civil.

De fil en aiguille et au travers de quelques expériences dans diverses sociétés (multimédia, infographie, audiovisuel), j'ai un beau jour décidé de voler de mes propres ailes ...



Mes compétences :

Temps réel

3d

Infographie

Mobile

web