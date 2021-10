Frederic AT

Cadre spécialisé en gestion de trésorerie (Plus de 10 ans d'expérience en ETI) en offre de compétence dans les domaines suivants :



- Gestion et Organisation : Analyse financière / Contrôle de gestion / Gestion de trésorerie,

- Relations bancaires et financements,

- Informatique de gestion et Système d’information.







Mes compétences :

Informatique de gestion

Sage 1000

EBICS

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Webget Trésorerie

Business Objects

Management transversal

Contrôle externe de satellites

Elaboration et suivi budgétaire

Pilotage interne