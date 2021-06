Frédéric BACQUET

Mes compétences :

Windows 2003 R2

Windows 7

Windows 2008

Windows xp

Exchange 2007

MySQL

Forefront

Apache

VmWare ESX et Vsphere

Unix/Linux

SQL Server

Outlook

Exchange 2003

Active Directory + GPO

Oracle

IIS

Exchange 2010

Hardware

Network equipements

Cisco IOS

Lotus

SSH

Hyper-V

Tivoli Storage Manager

CyberArk EPV & PSM

Tivoli Workload Scheduler

Routing

Firewall

Debian

Advens Vulture

Ubuntu Server

Linux Redhat

CentOS

Mac OS X

Windows 2008 R2

Windows 10

GNU/Linux

Windows 8

Exchange Online Protection

Windows Server 2012

Skype for Business

Windows Server 2012 R2

Symantec PGP Encryption

Centreon et Nagios