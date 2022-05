Mickael JUBENOT

Compétences techniques



Systèmes d'exploitation:

-Windows 2000, 2003, 2008,2012, XP, Vista, Ubuntu, Seven, Zos, Windows 8, Zos



Langages de commande:

-shell

-powershell



Protocoles réseau:

-TCP/IP, Ethernet, DNS, DHCP



Produits Internet/Intranet:

-Exchange2003, CobianBackup 9, Net Filter, FileZilla, IIS 6-7, Active Directory, SharePoint 2010



Langages de Programmations:

-C++, C, ASM, Pascal, PHP, JavaScript, Vb.net, Html, script shell (ksh), powershell



Base de Données:

-SQL Server 2000, 2005, 2010,2012



Bureautique:

-Bureautique professionnelle Microsoft



Virtualisation:

-VmWare WorkStation, parallele desktop, VmWare Converter, VmWare Player.



Ordonnancement

-Motif, Univiewer ($u), Tws



Mes compétences :

Administration sharepoint

Scripting powershell

Scripting ksh

Publication sur mobile iron

Publication sur Good

Utilisation de Datastage

Utilisation de WAS

Utilisation de $u

SQL server management (support base de donnée/cub

Utilisation de ZOS

Utilisation et installation/support de Wso2

Utilisation de ansible

Utilisation du zos