Frédéric BARBÉ

Dirigeant et Manager , j'ai souvent réussi dans le rétablissement des "situations difficiles" en m'appuyant sur l'ensemble de mes équipes et en mobilisant toutes les énergies.



Mes expériences dans la planification, la direction de production puis la direction de filiale de grosse envergure m'ont permis de développer un esprit critique, rigoureux et pragmatique



Je suis expert dans la mise en place de chantiers de performances, d'arrêts d'activités, de gestion de projet, de restructuration de site industriel ou logistique, ainsi que la mise en place de Progiciels.



Les aspects industriels, la gestion administrative, les contacts humains, le sens commercial, la gestion de projet et le management sont mes atouts.



Mes compétences :

Supply Chain

Management de projet

Gestion de production

Logistique industrielle

Chef de projet Wms

Logistique