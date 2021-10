Je me nomme Frédéric Bégnon dit Frédo.

Auteur, compositeur, arrangeur et interprète SACEM, je recherche tout travail créatif musical ou/et textuel. Éditeurs, producteurs, chanteurs(ses), publicitaires etc. je vous propose mon expérience et mon univers onirique.



Vous trouverez sur mon site tous les éléments concernant mon activité de musicien.

http://www.rossignol-studio.fr



Mes compétences :

MAO

Compositeur

Musicien

Informatique

Musique

Guitare

Chant

Arrangements

Developpement instrument virtuel