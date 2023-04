Frederic BERTHE

Bonjour!



Après vingt années consacrées à l’industrie dans les secteurs de la mécanique et des biens d’équipements, j’exerce mes compétences d’ingénieur généraliste (ENSAM) et de chef de projet au service d'une entreprise:



- Au management participatif

- De taille humaine

- A forte valeurs ajoutées technologiques,

- Sensible aux notions de développement durable,

- Me permettant de valoriser mes compétences.



Cordialement



Mes compétences :

Sens des responsabilités et implication

Rigueur et grande adaptabilité

Esprit d'équipe

Gestion de projets

Empathie et sens de l'écoute

management

innovation

Coordination