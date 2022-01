Stephane KWASNIAK

Au terme de mes formations en gestion de production et informatique, jai été embauché en 1997 chez Asselin-Thibeau (Andritz), l'un des leaders dans la fabrication de lignes pour lindustrie textile. Entré comme technicien en informatique, jai rapidement évolué vers le bureau détudes comme technicien en informatique industrielle. Javais en charge l'automatisation des machines conçues.

Suite à une formation en automatisme en 2008, à l'Ecole des Mines de Douai, j'ai été chef de projet automatisme chez Lemaire puis chez Ciuch, respectivement constructeur de machines spéciales industrielles et intégrateur de chaînes logistiques (Supply Chain). J'ai acquis une grande polyvalence en automatisation, dans la conception darchitectures dautomatismes, la réalisation et la compréhension des schémas électrique et dans la gestion de projets de lavant-vente à la mise en service finale.

En 2016, jai intégré lécole dingénieur ei.cesi d'Arras. Cette formation ma permis de valoriser mes expériences professionnelles afin de devenir un véritable chef de projet en mapportant une vision théorique et pratique du poste dingénieur.

Jai effectué mon projet de fin détude chez Turck Banner où je suis en poste depuis 2018 comme ingénieur dapplications.

Ma principale mission est daider léquipe commerciale à proposer la meilleure solution technique à partir des composants systèmes Turck et Banner. Expert sur les gammes de produits système d'automatisation, je réponds et accompagne techniquement les clients dans divers domaines industriels. Je participe également à la promotion des produits.

Autonome, je suis moteur dans les actions damélioration et de conception. Mes qualités relationnelles, ma soif dapprendre et ma polyvalence me permettent une intégration facile dans une équipe et d'être rapidement opérationnel.

Stéphane Kwasniak



Mes compétences :

Gestion de projets

Conception Systèmes et Architecture d'automatisme

Industrie 4.0, amélioration continue

Automatisme et Informatique Industrielle.

Gestion de production

Electrotechnique