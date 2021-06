Frédéric BILLON

J’ai créé une entreprise de nettoyage à Lyon que j’ai géré, animé, et porté à un effectif d’environ 160 personnes, intervenant dans les secteurs immobilier, industriel et tertiaire.



Une association en 2002 m’a permis de m’intéresser à d’autres domaines activités: par l’acquisition de fond de commerce ou le rachat de part social :



la rénovation d’appartements, les travaux de maintenance et aussi la sécurité des personnes et des biens et la Formation pour adulte (Cofondateur et Participation à la création d'un CAP et BEP Gardien d'immeuble ).



Avec l’expérience acquise, nous avons alors proposé sur le marché Français, des franchises en services de proximité proposant un service global dans le domaines immobilier(Nettoyage,Maintenance,Sécurité).

toutes ces sociétés sont viables et pérennes !!!

A fin 2004,j’ai décidé de céder la totalité de mes parts dans ces structures, et je suis donc maintenant libre et motivé pour de nouvelles « entreprises ».





Animer une équipe, encadrer des groupes de travailles, m’intégrer à vos projets en mettant à votre disposition mon savoir-faire dans le développement des sociétés, les ressources humaines et les relations commerciales,la Gestion Global .



voilà maintenant mon nouveau challenge à votre service.



mes compétences :



- Création puis cession de société sous toutes ces formes

- Gestion et pilotage financier de société

- Recrutement, formation, gestion & motivation d'équipe

- Communication et relations publiques

- Marketing et commercial

- Service client et support technique

- Qualité (procédures, augmentation de productivité)





Je vous remercie des quelques minutes que vous avez bien voulu m’accorder, et je suis persuadé que je pourrais vous faire partagé ma motivation lors d’un entretien.



