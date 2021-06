Frédéric BLANCHARD

Issu du monde du transport et de la logistique, dix-neuf années en tant que responsable de léquipe informatique en charge du développement des agences du Groupe SCHENKER-JOYAU (3 à 15 personnes), m'autorisent à me positionner comme manager.



Lencadrement de ce service essentiellement orienté vers le métier, donc vers la production, tout comme mes dernières missions au sein des groupes GEODIS et tout particulièrement INTERMARCHE, mont offert lopportunité de piloter intégralement de nombreux projets en relation directe avec la Direction, les utilisateurs, les fournisseurs et bien évidemment les clients.



Ces missions me positionnaient comme conseiller/expert auprès des différents intervenants.



Au cours de mon expérience, j'ai également acquis sans conteste une bonne maîtrise des achats de prestations et matériels informatiques, de ladministration, du pilotage des travaux de câblage courants faibles et forts, le tout en direct avec les fournisseurs et en totale autonomie.



Mes compétences :

Conduite de chantier

Conduite de projet

Conseil

MOA

MOE

EDIFACT

Spécifications fonctionnelles

AMOA SI

Transport

Conduite de réunion

Achats informatiques

Spécifications techniques