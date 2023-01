Frédéric BOURDON

Ingénieur en Systèmes / Validation Système.



- Expérience:

- 11 années en validation et conception système embarqué partie Electricité, Electronique et Logiciel dans l'industrie automobile.

- 3 années en Ingénierie Système dans le secteur Aéronautique.

- 4 années en Ingénierie Système dans le secteur de la Défense.



- Objectif: Améliorer ma connaissance d'un système complet, gagner en légitimité tout au long d'un projet et acquérir plus de responsabilités.



A l'écoute de toute opportunité dans n'importe quelle industrie sur un Système pour améliorer mes connaissances, mes responsabilités et apprendre de nouvelles méthodes et outils de travail (Industrie Aéronautique, Industrie Ferroviaire, Industrie Navale,... ).



- Compétences: Validation, Conception, Architecture système, Système embarqué, Responsable d'équipe.