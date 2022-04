Jessica TOPOR

Jeune diplômée de l'ENSIACET à Toulouse depuis septembre 2007, je suis aujourd'hui ingénieure des procédés. Ayant choisi d'effectuer ma dernière année d'école à l'étranger, j'ai suivi une spécialisation en environnement en intégrant l'université Laval de Québec pendant un semestre. J'ai plus particulièrement acquis des connaissances en traitement de l'eau.



J'ai travaillé durant un an pour une firme de génie conseil, BPR-Bechtel à Québec, en tant qu'ingénieure junior des procédés et j'œuvrais plus particulièrement dans le domaine du raffinage du pétrole.



Je suis aujourd'hui de nouveau à la recherche d'un emploi et suis ouverte à toutes propositions de postes pouvant être liées à mon domaine de compétence ainsi qu'à mes expériences de travail.



Mes compétences :

Assainissement

Environnement

Génie des Procédés

pétrole

Raffinage