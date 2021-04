Bonjour,

Autonome et organisée je sais m’adapter rapidement à de nouvelles fonctions et à des nouvelles équipes. Ma curiosité intellectuelle et ma volonté d’accroître mes compétences me permettent d’envisager positivement de travailler dans un autre domaine que je n’aurai pas encore approché.

Je suis mobile sur la France entière.

Si vous êtes intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter!

Cordialement,

Delphine JOURDAIN





Mes compétences :

Adsorption

Pilotes expérimentaux

Chromatographie gazeuse

Génie des procédés

Entretien et maintenance de 1er niveau d’équ

Détecteurs portables à photoionisation (PID)

Génération d'atmosphère controlée

Cartouche d'appareil de protection respiratoire

Microsoft Office

Rédaction de documents opérationnels (français et

Connaissances en BPF

Techniques de laboratoire

Laboratoire de Recherche