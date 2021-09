Frédéric CROXO

Spécialiste dans le domaine de l'énergie et passionné par les nouvelles énergies. j'ai voulu compléter ces compétences particulières par un diplôme Grande Ecole dans le domaine de la finance et du management d'entreprise.



Certifié Prince 2 et IPMA en Management de projets, mon objectif est de pouvoir conseiller et diriger une équipe pluri-disciplinaire dans le domaine des énergies ou de la finance.





Thèse de fin d'étude présentée et disponible en consultation sur Ayos Ishare :



L'Energie Solaire photovoltaîque a t'elle encore un avenir en France en 2011 ?



Mes compétences :

Audit

Business

Business plan

Commercial

Contrôle de gestion

Création

Création D'entreprises

Electricité

Energie

Éolien

Finance

IPMA

Management

Management de projets

Photovoltaïque

PRINCE 2

Production

Production d'energie

Smart

Smart Grid

Système d'Information