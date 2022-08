Frederic DANGUIRAL

Lors de mes 5 années d'études de design et architecture intérieure je me suis dirigé naturellement vers l'outils 3d en 1992 sur Sculpt 4D a l epoque pour avoir une vision plus complète des projets architecturaux.

Apres mon diplome j ai travaille chez AIA Paris et bien d'autres je me suis installé en tant que professionnel très tôt avec les outils 3d.

Faisant parti des plus jeune entreprise de france en 3d avant les années 2000...j'ai participé aux 1er salons de Monaco des nouvelles technologies...

Ce sont des entreprises qui m ont fait confiance...des le départ.

j'exerce aujourd'hui en tant que manager depuis plus de 15 ans au sein de mon agence Exocity Tm en Bretagne avec mon équipe de professionnel en imagerie 3D et Sérious Game

Nous exerçons dans les domaines spécialisés de l'urbanisme, l'architecture et de la promotion immobilière.

Nous sommes devenu un Lab de création des solutions immersives sous Oculus, premiers à développer ce type de solutions de réalité virtuelle pour les TPE et PME dans notre secteur.

Nos marques sont E-movisit 360 VR et Exocity VR. Venez ns découvrir sur Exocity. Fr