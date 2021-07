Frederic DANQUIN

* - J'ai réalisé des études commerciales : BTS Action Commerciale Obtenu en 2005 et BAC PRO Commerce Obtenu en 2002.



* - Je désire obtenir un CDD durable voire un CDI.



* - Je recherche des fonctions commerciales ou administratives.



* - J'ai de l'expérience dans le domaine administratif ( caisses de retraite complémentaire, banque et assurance ) et commercial. ( stages et expérience en vente de vêtements, grande distribution, banque et assurance )



* - Je souhaite relancer ma carrière professionnelle vers toute proposition cohérente avec mes diplômes, expériences et passions.



* - Je ne peux pas me permettre de candidater seulement sur des postes administratifs. Le domaine commercial mest également accessible. Jai toujours les compétences et la capacité dexercer

dans ce domaine. Par conséquent, je compte sur votre ouverture pour ce domaine.



* - Je recherche lentreprise qui va pouvoir maccorder sa confiance et qui va me permettre de relancer ma carrière professionnelle vers un métier intéressant, compatible à mon cursus et durable.



* - J'ai réalisé de nombreux stages dans le commerce durant mes formations. ( grande distribution, magasin de vêtements et banque )



* - Je possède quelques expériences dans l'univers bancaire et des fournisseurs téléphoniques en tant que télé-opérateur.



* - Je connais la filière textile. ( en option en BEP VAM et BAC PRO Commerce )



Mes compétences :

Administratif

Assistant administratif

Assistant commercial

Banque

Caisse

Commercial magasin

Retraite

Téléconseiller

Téléopérateur

Vêtements



fd-emploi@laposte.net