Frédéric DEGRENNE

Manager confirmé, spécialiste de l’exploitation informatique et de la gestion de projets ◦ Plus de 22 années d’expérience : audit diagnostic, élaboration et mise en œuvre de politique informatique, mise en œuvre des migrations, évolutions techniques et upgrades, implémentation d’ERP et systèmes d’informations, sélection et coordination des prestataires, animation des équipes, gestion des budgets, interface avec les clients internes et externes.

◦ Créatif et innovant, organisé et ouvert, doté d’un excellent relationnel, je désire capitaliser sur ma capacité de négociation, mes aptitudes managériales, mes connaissances techniques et fonctionnelles et mon approche métier / opérationnelle pour prendre la direction informatique ou technique d’une structure client final.





Mes compétences :

Architecture

Conception

Création

Informatique

Infrastructure

Management

Production

Réalisation

Responsable production