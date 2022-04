Christelle LECU

10 ans d'expérience de Direction générale B2C, édition : management d'une équipe de 50 personnes, CA jusqu'à 30 M€. Optimisation des coûts et des process. Amélioration de la profitabilité en environnement contraint. Membre du comité exécutif.



Polyvalence métiers : direction générale, direction marketing, direction éditoriale, direction études et développement, gestion de projets complexes et internationaux en lien avec les DSI.



Spécialiste du CRM et du digital, j’ai accompagné différents groupes (secteur Bancaire, Assurance, Retail, Edition) dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de connaissance clients, choix d’outils CRM, la refonte de leur Système d’Information, et leur transformation Web et digitale.



Ce qui me motive : créer, innover en respect de l’ADN de l’entreprise ; manager, motiver les équipes autour de nouveaux projets dans un souci constant du développement et du résultat.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

BdD

Business

COMMERCE

Direction Marketing

E commerce

Édition

Gestion centre de profit

Gestion de Business Unit

Marketing

Microsoft CRM

Multi canal