Frédéric DELEUZE

Généalogiste professionnel depuis 17 ans, j'ai été de 1998 à 2007, membre du conseil d'administration d'un syndicat de généalogistes professionnels.

En 2004, j'ai publié le "Guide de recherches généalogiques en Languedoc-Roussillon" aux éditions de la Voûte. Je collabore à la Revue Française de Généalogie en publiant plusieurs articles sur l'histoire du protestantisme français, l'histoire de la France et de l'Océan, Indien ainsi que sur la généalogie du joueur de tennis Richard GASQUET En 2007, j'ai été le cofondateur de SOS Généalogie, ligne audiotel qui permettait aux amateurs, d'obtenir des réponses à leurs interrogations et à leurs difficultés de recherche.

En 2016, j'ai publié mon deuxième ouvrage aux Éditions Archives et Culture intitulé "Retrouver sa famille dans les territoires de l'océan Indien".

Vous pouvez suivre mon actualité sur ma page facebook (CFD Généalogie) et lire mon blog consacré aux généalogies protestantes ( genealogiesprotestantes.wordpress.com )



Mes compétences :

Généalogie

Histoire

Valorisation du patrimoine