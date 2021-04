Frédéric DUBEZIN

Après onze années dans la climatisation en bâtiments, ou j'ai occupé deux fonctions principales :

- Responsable d'affaires : gestion des budgets alloués aux projets

- Chef de groupe : encadrement de responsables d'affaires juniors

J'ai souhaité utiliser mon expérience opérationnelle en gestion budgétaire de projet et mes qualités propres (rigueur, sens de l'organisation, sens relationnel, dynamisme…) pour orienter depuis 5 ans ma carrière vers le contrôle de gestion.



Je souhaite utiliser mes expériences passées en gestion budgétaire et en contrôle de gestion d'exploitation ainsi que ma connaissance des impératifs économiques de l'entreprise, pour les mettre au service d'un poste de contrôleur de gestion opérationnel dans lequel je pourrais trouver un contenu technique répondant à mes attentes (élaboration de tableaux de bord et d'indicateurs économiques, analyse d'écarts, utilisation d'outils informatiques, reporting à la direction, échanges réguliers avec les opérationnels…) dans une ambiance d'entreprise laissant transparaître un véritable esprit d'équipe.





Maîtrise du pack Office et du logiciel de gestion PROGAP



Mes compétences :

Arts

Contrôle de gestion