Frédéric DUCHÊNE

Depuis mon entrée chez AVEM, j'ai évolué du poste de technicien à la responsabilité de l'exploitation et au management de 40 personnes au plus.



Les différents postes occupés mon permis d'avoir une vision entière du fonctionnement de l'entreprise et des conséquences en cas d'écarts des procédures mises en place.



Responsable de l'exploitation du secteur nord (Lille/Paris)



Je suis toujours en recherche d'évolution par l'apprentissage au quotidien.



Mes compétences :

Retail

Management opérationnel

Maintenance automate bancaire

Gestion fiduciaire automate bancaire