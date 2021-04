Frédéric DUCHESNE

J'ai passé plusieurs années de mon enfance et de mon adolescence en Amérique Latine. D’où une certaine affection pour les Latino-Américains et l’envie de garder le contact.

J'ai tout naturellement orienté ma carrière professionnelle en conséquence.



Après une quinzaine d’années de travail à l’international pour le compte d’entreprises industrielles, dont la moitié en tant que chef de zone export pour les Amériques, je décide de revenir à des valeurs plus centrées sur l’Humain et crée Ethnolatin.



Mes compétences :

Import

Export

E-commerce

Distribution B2B

HACCP

Sourcing international