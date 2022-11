Frederic DURANT

Bonjour,



Je dirige le cabinet ARCH-consulting (site:Array - mail: fd@arch-consulting.com)



Je suis consultant dans les domaines:



- du développement des équipes commerciales

- de l'accompagnement des équipes de management

- du coaching de direction

- la conduite du changement



ARCH-consulting est présent sur toute la France (et au dela) au travers d'un réseau de consultants répartis sur l'ensemble du territoire.



Nous mettons au service de nos clients notre expérience de plus de 20 ans dans l'entreprise et l'enseignement.

Notre pédagogie originale est centrée sur l'individu et l'accompagnement de son évolution (réflexions, mises en situation, introspection et découverte de nouvelles pratiques ou comportements) , loin des formations conceptuelles faites de volumineuses présentations indigestes.



Par ailleurs, j'anime 2 clubs de dirigeants (environ 40 dirigeants) dans le réseau APM depuis 2008

Qu'est ce que l' APM ?

Association pour le Progrès du Management

Accompagnement de Dirigeants d'entreprises

L’Apm est une association de chefs d’entreprises conscients que la performance de leur entreprise et leur responsabilité de dirigeant nécessitent une formation permanente et une réflexion constamment ouverte sur leur environnement.

Et parce que le métier de dirigeant requiert des compétences uniques, sa formation nécessite une pédagogie unique.

L’Apm en chiffres :

plus de 300 clubs en activité

plus de 6000 adhérents

350 experts

plus de 250 animateurs



Je suis présent sur ce site pour:

- développer mon réseau de :

- clients (vous avez un projet de développement ou de formation)

- partenaires (collaboration / partage de relations)



Nhésitez pas à me joindre: fd@arch-consulting.com



