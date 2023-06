Frédéric FERTELLE

Plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans des fonctions financières ( de Comptable à Directeur Administratif et Financier en passant par Contrôleur de gestion) dans l' industrie automobile, aéronautique et agro-alimentaire au sein d' entreprises allant de la TPE locale à la filiale de grands groupes multinationaux.



Actuellement, Expert Consultant chez E.C.T.I., Professionnel séniors.



Mes compétences :

Audit

Assurance qualité

Sécurité au travail

Informatique

Gestion du personnel

Fiscalité

Administratif

Gestion de trésorerie

Comptabilité

Gestion administrative

Gestion budgétaire