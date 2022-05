Directrice/gérante d'une agence conseil en communication, je déploie depuis 15 ans une expertise en création de contenus éditoriaux et iconographiques pour le Print et le Web.



Mes compétence sont doubles :



- commerciales : prospection (téléphonique, par e-mailing, ..), rendez-vous de présentation de l'agence, élaboration de recommandations créatives et stratégiques, évaluation budgétaires, négociations commerciales, ...



mais aussi



- gestion de projets dans leur intégralité : prise de brief chez un prospect/client, debrief aux créatifs de l'agence, présentation de projet, orchestration de tous les savoir-faire, conception-rédaction de tous les supports de communication de l'agence, suivi de fabrication, ...



Toutes ces compétences s'intègrent pour moi dans un continuum harmonieux, allant de la détection du besoin à la livraison du produit fini.



Vous retrouverez sur mon site orienté, dans une visée généraliste "chargée de communication", le résumé de mon parcours professionnel, mes formations et pourrez télécharger des exemples de réalisations sur mon portfolio en ligne :



http://www.guaranacom.fr



Rencontrons-nous!



A très vite



Stéphanie BUITEKANT



Mes compétences :

Responsable communication

Communication