Aurélie BEAUDIAU

Vous souhaitez confier la gestion opérationnelle de votre événement à une personne réactive, polyvalente et dotée d'un bon relationnel ?



Après 7 ans passées en agences événementielles, je suis aujourd'hui chargée de production en freelance.

Mes compétences s'étendent du suivi commercial (prise de brief, élaboration de budgets, recommandations) au suivi logistique (élaboration de plannings, dossiers de régie, feuilles de route) et au management sur site (gestion des équipes, prestataires et intervenants) et post opérations (débriefings, relations clients).



Ensemble, faisons de votre événement un succès !

A bientôt.



Mes compétences :

sport

organisation

communication