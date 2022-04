Christophe BEAUDIAU

Chef de projet MOA spécialisé dans la gestion des risques de crédit (notamment autour du dispositif Bâle 2), je peux vous apporter l'expertise nécessaire pour mener à bien vos projets.

Mes compétences s'étendent sur l'ensemble des phases de la gestion de projet, que celle-ci soit en mode agile ou en cycle en V plus classique.



Étant habitué au travail en anglais (confcalls réguliers avec UK et avec l'Inde), je sais m'adapter aux différentes contraintes des clients.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recette Fonctionnelle

TestPartner

Bâle 2

Homologation/conformité réglementaire Bâle II

VBA

Testlink

Qualitycenter

SQL

Homologation Recette Test

Recette fonctionnelle de SI

Urbaniste

IT

Offshore

Test

Cartographie

MOA

Consultant

Urbanisme

Système d'information

SI