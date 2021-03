Frédéric FRÉDÉRIC BOSSELUT (BOSSELUT)

Mon expertise en management de la qualité se décline en 4 grands domaines d'intervention :

- mettre en oeuvre un système de management qualité adapté à l'entreprise

- prévenir les risques de non qualité des approvisionnements et des fabrications

- conduire le changement et piloter l'amélioration continue

- développer une culture qualité



Mes compétences dans ces domaines ainsi que mon esprit d'analyse et de synthèse ont démontrés leur efficacité pour répondre à deux enjeux essentiels :

=> AMELIORER LA SATISFACTION DES CLIENTS

=> DIMINUER LES COÛTS DE NON-QUALITE



Mes compétences :

Amélioration Continue

Performance

Qualité

Satisfaction clients

Savoir être

Travail d'équipe