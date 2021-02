Frederic FREDERIC MALLET (MALLET)

Ingénieur ENI Saint Etienne 22 ans d'expérience.



Mon expérience des métiers du conseil depuis 14 ans me permet d'apporter aux clients des réponses innovantes sur la mise en oeuvre de solutions supply chain, tant du coté "métier" que du coté des services IS.

Mes domaines de compétences sont les suivants :

-Support fonctionnel SAP MM, PP : 9 ans (MM : 4 ans et PP : 5 ans)

-Business Intelligence BO, SAP BW, Crystal Reports : 4 ans (BO : 2 ans; BW : 1 an; Crystal Report : 1 an)

-Management de production : 4 ans

-Gestion de projets pharmaceutiques : 4 ans

-Supply chain Processus PDP : 1 an



Mes compétences :

Supply chain management

Project management

Production Manager

Business objects

SAP R/3 modules MM PP

Packaging

PLANIFICATION