Frédéric GIMENES

J’ai crée Zola développement en pleine réforme de la formation, pari risqué, pari osé !

Mais cette motivation émanait d’une vision et d’un désir profonds, de vouloir faire partager des idées, des valeurs fondamentales dans le monde des affaires.



Nous avons tous un rôle à jouer, une contribution à apporter pour un monde encore meilleur…



Mon parcours



J’ai une expérience de plus de 20 ans dans le développement commercial dans le secteur de la distribution en b2b au sein de grands groupes, dont la filiale Elidis du Groupe Danone, le groupe Brake France filiale du groupe SYSCO leader mondial.



J’ai contribué au développement des résultats par l’animation et la gestion d’équipes de vente mobiles et sédentaires, ainsi qu’à la mise en place de réorganisations structurelles profondes.



Aujourd’hui, chez Zola Développement, j’obtiens des résultats très significatifs en développement commercial pour mes clients TPE, PME, TGE.

J’interviens dans des secteurs d’activités divers et variés comme : le service, la distribution, et l’industrie.



Je suis également passionné par l’enseignement et la jeunesse !

J’interviens à l’université et dans des ESC sur le thème du

développement commercial.



Passionné également de sport cyclisme, je fus qualifié pour la finale des championnats du monde sur route UCI en 2013 dans la catégorie Master à Trento ( Italie)



Mail : contact@zola-developpement.fr

Mobile : 07.81.65.11.30



Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Recrutement

Gestion budgétaire

Business development

Grands comptes

Marketing

Accompagnement au changement

Management des unites commerciales

Formateur en développement commercial