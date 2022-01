Frederic GUICHARD

Manager, 24 ans d'expérience en management multisites de centres de profits, d'excellentes qualités relationnelles, un véritable sens client, c'est également sur le terrain, avec mes équipes, que j'exerce mon sens du challenge et de la réussite.



DOMAINES DE COMPÉTENCES :



Gestion Commerciale :

- Établir les objectifs prévisionnels.

- Accompagner le développement du CA et le développement des compteurs économiques des filiales.

- Élaborer et mettre en place les plans d'actions correctifs pour atteindre les objectifs fixés.

- Contrôler la bonne application des décisions stratégiques et commerciales.

- Suivi et maîtrise des frais de personnel

- Suivi des plannings de travail afin de maîtriser la productivité de mes centres de profits.

-Implantation des nouvelles filiales



Gestion managériale :

-Animer et manager

- Recruter et former les nouveaux collaborateurs.

- Préparer et animer les réunions formation fruits et légumes, hygiène et sécurité alimentaire

Bilan: Savoir former, contrôler, fédérer, accompagner, et motiver



Gestion des ressources humaines :

- Suivi de la formation des collaborateurs employés et agents de maîtrise

- Suivi des dossiers prudhomaux et des sanctions disciplinaires

- Suivi des plannings hebdomadaires et de congés

Bilan : Gestion du personnel sous responsabilité et connaissance du droit du travail.



Mes compétences :

Management d'équipe

Commercial

responsable de réseau

Gestion des ressources humaines

Vente