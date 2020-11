Frédéric HANQUIEZ

Actuellement en poste, je suis Directeur des Ventes France/Export chez R.D. Technologies dans le domaine des équipements et outillages en acier réfractaire pour les fours industriels hautes températures de traitements thermiques.



Expérience confirmée technico-commerciale - Développement dun réseau dagents commerciaux à lexport - Management de 15 x Agents commerciaux export + 2 x Technico-commerciaux en France - Approche et développement de nouveaux territoires - Forte implication dans le renforcement et laccroissement des parts de marchés à lexport



Mes compétences :

Développement commercial

Métallurgie

Export

Animation des ventes

Challenger

Négociateur

Stratégie