Delecourt HUGUES

Après un bac E, un DUT en génie Mécanique j'ai fais mon service militaire dans la musique. Sortie de l'armée, j'ai profité de mon expérience des jobs vacances pour travailler dans le ravalement de façade,. J'ai repris mes études pour une formation en ingénierie des façades. Voulant compléter cette formation j'ai à travers diverses entreprises exercé les postes de: Poseur de menuiseries, Dessinateur, Chef d'atelier en menuiseries cintrées, Deviseur, Chargé d'affaire, Conducteur de travaux. Fort de cette expérience et de mes connaissances en bâtiments, j'ai été à l’origine de la création d'un service chantier - Grand compte. Aujourd'hui en plus d'une expérience de plus de 23 ans dans la menuiserie extérieure, j'ai acquis une expérience dans plusieurs systèmes informatiques (Autocad, Excell et autres logiciels de devisage). Doté d'un sens aigu pour le travail bien fait j'ai toujours à cœur de mener les projets qui me sont confiés au bout.



Depuis le 1er mars 2018, j'ai créé mon entreprise afin de mettre mes compétences et mon expérience en menuiseries au service des autres.



Je fais aussi bien du SAV, de la pose de petits chantiers mais aussi du plans, du suivi ou du métré.



Mes compétences :

AutoCAD

Management

Gestion de projet

Qualité