Frédéric HERQUE

Depuis 2011, suite à mon déménagement en région Centre, j'ai eu l'occasion de réaliser des logiciels embarqués, de spécifier des systèmes d'armement, et de qualifier des systèmes de systèmes, avec de la simulation hybride.



Ces domaines passionnants nourrissent ma soif de nouveaux défis, au travers d'activités toujours plus innovantes.



Ingénieur Logiciel (sécurité, réseaux, embarqué, vétronique, simulation).

Profil type : chef de projet MOE/MOA, architecte, expert.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement (C++, Java, Qt)

Architecture Technique et Fonctionnelle (System Architect)

Vétronique & Mécatronique

Simulations Système (VRForces, DirectCGF)