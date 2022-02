Frédéric LALLARME

Responsable Europe du développement et de l'industrialisation des moyens de test pour le business Residential Security de Resideo, je gère une équipe d'ingénieurs et de techniciens répartis sur 2 sites. Nous développons, mettons en service et assurons l'exploitation des moyens de production chez nos EMS afin d'obtenir les meilleurs rendements et la meilleure performance industrielle. Grâce à nos bancs de test, nous générons un chiffre d'affaires de 120 M$.

Ingénieur électronique/informatique industrielle de formation, j'ai démarré en tant qu'ingénieur développement pendant mes 5 premières années d'expérience puis je me suis orienté vers l'industrialisation et les méthodes avec une expertise dans le développement de moyens de test industriels. Mon parcours comprend aussi bien des entreprises de grands groupes internationaux (Schneider, Emerson, Honeywell) que des petites PME. Cette particularité me permet aujourd'hui d'avoir une vision globale des différents process de fabrication et d'industrialisation des produits électroniques.

Passionné par l'optimisation de la performance, l'amélioration continue, la recherche constante de la qualité au meilleur coût et par l'industrialisation des produits, je m'investis pleinement dans les missions qui me sont confiées et aime faire partager mon enthousiasme et ma volonté de réussir à mes équipes et mes collaborateurs.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

TPM

Six Sigma Green Belt

TestStand

5S

Kaizen

Gestion de la production

Industrialisation

Banc de tests

Labview

Labwindows CVI

AMDEC/FMECA

Lean Six Sigma