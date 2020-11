Frédéric LAMBERT

/!\ Directeur, entrepreneur, agile et autonome, je suis en mesure d'apporter un regard différent à votre business.

Passionné et pragmatique, j'aime donner du sens aux produits & services en lien avec les usages clients.



/!\ Fort de 25 années d'expériences professionnelles dans le domaine du marketing client, et dans la gestion de centre de profits j'ai su développé un réel savoir-faire accompagné surtout d'un réel savoir-être.



@ Marketing digital - communication

- Business développement et stratégie client,

- Marketing Direct / Opérationnel & webmarketing,

- Contenu éditorial & communication digitale,

- Développement de produits, concepts & sourcing.



@ Business opérationnel - management

- Management d'équipes pluridisciplinaires,

- Encadrement des prestataires & négociation,

- Pilotage et optimisation de la chaîne logistique



@ Administration des ventes

- Élaboration de business plan, comptes d'exploitation,

- Suivi de CA, calcul des marges, contrôle de gestion,

- Prévision des ventes, suivi de l'attrition,

- Approvisionnements des stocks.



@ Stratégie commerciale

- Vente à distance, E-commerce & gestion d'abonnements,

- Animation des offres commerciales,

- Gestion de la relation client,

- Location et monétisation de fichiers clients.





/!\ Valeurs & Savoir être : #Leadership, #créativité, #ténacité, #management, #empathie, #curiosité, #entrepreneuriat, #autonomie, #proactivité, #implication...



@ Pour échanger et partager notre vision du business, je vous propose de nous contracter au 06 17 10 88 60, via flambert.gci@netcourrier.com ou en MP sur viadeo !