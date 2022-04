Claire CHAOPHRASY

Pendant 8 ans, j’ai travaillé en tant que Assistante/Responsable Qualité dans une PME spécialisée dans les dispositifs médicaux, Surgical-IOC, certifiée ISO 9001 et ISO 13485.



Au sein de cette entreprise, j’ai commencé en tant qu’agent de production pendant 2 ans avant d’intégrer le service qualité puis d’en prendre la responsabilité. Mes missions m’ont amené à collaborer avec le service Recherche et Développement et le service Export, à lier les objectifs de production aux exigences qualité et à impliquer tous les services au système qualité.



J'ai bénéficié de formations liées aux normes ISO 14001 et OHSAS 18001, me permettant de mettre en œuvre et d’appliquer un système Qualité-Sécurité-Environnement.



Pendant 5 mois, j'ai travaillé en tant que Responsable Qualité / Affaires Réglementaires au sein de la société Mathys Orthopédie spécialisée dans les dispositifs médicaux orthopédiques, société Suisse-Allemande. Cette mission m' a permis d' enrichir mes connaissances et de pratiquer quotidiennement l'anglais écrit.



Dans le cadre d'un CDD de 18 mois, j'ai travaillé en tant qu'Assistante Métier Qualité Clinique au sein des Laboratoires Théa. Ce poste m'a permis d'acquérir des connaissances dans le domaine des Essais Cliniques et plus précisément de me familiariser avec la réglementation relative aux Essais Cliniques.



Mes compétences :

Audit

Système Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 9001

ISO 13485

SAP

Logiciel Pharmacovigilance ARGUS

Logiciel gestion documentaire Ennov