Frédéric LAMBIERGE

Après une formation intiale de 3 ans en école de cinéma à CineCreatis (Nantes), je suis monté à Paris pour multiplier les rencontres et les projets.



Depuis une quinzaine d'années, j'ai la chance de varier les plaisirs en intégrant les équipes mise en scène pour des programmes à la forme et aux enjeux différents : Long métrage, Téléfilm, Publicité, Programme court, Fiction courte "marionnette", "scripted reality", Docu-Fiction, Documentaire, Comédie Musicale, Plateau TV, Film Institutionnel, Court Métrage...



Toutes ces expériences m'ont permis d'élargir mes compétences, de forger une certaine capacité d'adaptation et de garder (je l'espère !) une bonne dose d'ouverture d'esprit. Vous pouvez retrouver dans "Mon Parcours" une liste des projets les plus significatifs auxquels j'ai pu participer.



Parallèlement aux tournages, la passion de la Magie a grandi, mûri à tel point que j'ai décidé de me former plus sérieusement. Depuis 2019 et l'obtention de mon diplôme "Magicien Professionnel", (formation au Double Fond), je propose toute une série de prestations magiques du spectacle de magie, à l'initiation magique...

Plus d'infos sur mon site : www.fredericlambierge.com



1ier Assistant Réalisateur (opérationnel sur MovieData) et Magicien, je suis plus que jamais ouvert aux nouvelles rencontres professionnelles qui pourraient aboutir à de beaux projets.